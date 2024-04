A quarta vítima de homicídio de Caxias do Sul no mês de abril é um homem de 34 anos. Ele foi identificado como Rodrigo de Souza Domingues. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (12), na Rua Bem-te-vi, próximo da UBS do bairro Vila Ipê. A Brigada Militar (BM) esteve no local e confirmou o óbito. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo.