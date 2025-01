Idoso morre após ser arrastado por correnteza de córrego no interior de Farroupilha

Segundo os bombeiros, com a forte chuva, a água do córrego subiu e passou por cima da estrada.

Um homem de 79 anos, identificado como Pedro Possa , morreu após ser arrastado pela correnteza de um córrego no fim da tarde desta terça-feira (29), no interior de Farroupilha. O caso ocorreu na Linha 47, próximo à Vila Jansen.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h51min para atender à ocorrência. Com a forte chuva registrada na terça-feira, a água do córrego subiu e passou por cima da estrada. Segundo informações da corporação, a vítima estava no carro e desceu para ver se conseguiria passar, no entanto, a correnteza acabou o arrastando.