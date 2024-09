O prédio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), Caps Cidadania, no bairro Exposição, em Caxias do Sul, será reformado nesta semana. Portanto, a partir desta quarta-feira (25) à tarde, o atendimento a adultos com transtorno mental grave e persistente, egressos ou não de internações psiquiátricas, ocorre em um prédio que fica na Rua Pedro Tomasi, 1.620, também no bairro Exposição.