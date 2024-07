Reforma da Escola Estadual Alexandre Zattera, em Caxias do Sul, deve ser concluída em novembro

As obras da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Alexandre Zattera, no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, devem ser concluídas no dia 2 de novembro. A reforma reiniciou em maio, após ter sido paralisada em agosto de 2023, quando a empresa Boa Vista Construções, de Erechim, abandonou a obra, deixando, inclusive, os entulhos em meio ao pátio externo. A empresa que assumiu a reforma neste ano é a Lotto Engenharia e Construções, de Bento Gonçalves, que tem o prazo contratual de 180 dias para conclusão. O investimento é de aproximadamente R$ 965 mil, anunciados ainda em abril do ano passado pelo governador Eduardo Leite.