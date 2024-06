VÍDEO: moradores do interior de Farroupilha protestam na Estrada Salto Veltoso, fechada há 50 dias

Moradores da Linha Sete de Setembro, em Farroupilha, protestaram na manhã deste sábado (22) pelo novo bloqueio na Estrada Salto Veltoso, que faz ligação da comunidade com o centro do município. Conforme os manifestantes, os problemas na estrada já duram cerca de 50 dias. Ainda segundo eles, a prefeitura fechou novamente a via na sexta-feira (21). Em maio, a chuva fez com que um deslizamento atingisse a estrada. Uma casa da localidade foi comprometida por rachaduras causadas pela movimentação de terra.