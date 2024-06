O Parque do Caracol, em Canela, reabre ao público nesta sexta-feira (14), depois de permanecer fechado desde o mês passado em razão da chuva que atingiu o Estado. Com valores especiais para os gaúchos, o espaço abre de quinta-feira até segunda, das 9h às 17h. Os moradores de Gramado e Canela não pagam ingresso e terão valor especial no estacionamento, de R$ 10.