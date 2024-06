O adiamento da campanha nacional contra a poliomielite no Rio Grande do Sul, divulgado na segunda-feira (27), não significa que os municípios não tenham doses do imunizantes para oferecer ao público-alvo. Em cidades da Serra, como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Vacaria e Flores da Cunha a imunização está disponível em todas as unidades básicas de saúde (UBSs).