Uma mulher de 28 anos, ainda não identificada, morreu na tarde deste domingo (5) vítima de um acidente no km 100 da BR-285, em Vacaria, próximo à divisa com Monte Alegre dos Campos. Ela dirigia um veículo Astra e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), colidiu frontalmente com um caminhão Scania. O caminhoneiro, de 42 anos, não teve ferimentos.



Ainda segundo a PRF, o automóvel transitava no sentido Bom Jesus-Vacaria, e o caminhão no sentido contrário. A polícia trabalha no local para atendimento e sinalização. O trânsito ficou em meia pista.