Um motociclista de 51 anos, que ainda não teve a identidade oficialmente divulgada, morreu em acidente na RS-453, em Farroupilha, no início da tarde desta quinta-feira (30). Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a moto e uma caminhonete colidiram no km 107, próximo ao entroncamento com a RS-444, no Trevo do Barracão.