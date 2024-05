A condição climática dos últimos dias mudou a rotina de muitas pessoas e causou transtornos e até mortes na região. E as incertezas sobre a situação de barragens da Serra, que ainda podem romper, deixaram muitas famílias em um verdadeiro dilema. Mais de 50 delas estão sem casa em Caxias do Sul procurando abrigos para serem acolhidas. Mas nem todas necessitam destes espaços. Para algumas, o momento é de refletir se o melhor é ficar dentro de casa e esperar que a chuva cesse ou buscar segurança e conforto no lar de um amigo ou familiar.