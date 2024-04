Desde o início da manhã desta quarta-feira (24), o conjunto de semáforos do cruzamento entre as ruas Jacob Luchesi e Venturim, na rotatória de acesso à Rota do Sol, na entrada de Monte Bérico, estão inoperantes. Segundo a prefeitura de Caxias, a falta de energia na região ocasionou as falhas. Ainda não há previsão para que a sinalização no cruzamento seja retomada.