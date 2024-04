Obras na RS-431, em Bento Gonçalves, bloqueiam parcialmente a rodovia nesta sexta-feira (26). A ação é realizada na rede férrea, no km 12, em direção ao município de Guaporé; entre os km 13 e 23 da rodovia há recuperação asfáltica. O trânsito flui no modo pare e siga até as 17h, com controle das equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).