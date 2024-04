O Travessão Santa Tereza, no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul, ficará bloqueado por tempo indeterminado. No fim da tarde da última quinta-feira (25), o asfalto cedeu entre as ruas Alvoredo Pellini e Ricardo Borges Caon, próximo ao frigorífico da BRF (SA). Nesta sexta-feira (26), técnicos da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) identificou o desnível na rua, sinalizou o local e bloqueou totalmente a via para a segurança dos veículos e pedestres.