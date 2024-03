Neste domingo (24), ao longo do dia, haverá bloqueio na Rua Os Dezoito do Forte, no trecho entre a Humberto de Campos e Treze de Maio, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias. A interrupção será necessária para obras de substituição da rede de drenagem. Os bloqueios serão pontuais para garantir a segurança dos trabalhadores e trânsito de maquinários. Motoristas são orientados pela prefeitura de Caxias a utilizar vias alternativas na região.