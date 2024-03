Neste sábado (9), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul estarão abertas das 9h às 15h para oferecer serviços para as mulheres. O Mutirão de Saúde da Mulher, que faz alusão ao dia internacional comemorado nesta sexta (8), terá consultas ginecológicas de rotina e exame preventivo de câncer de colo de útero. Mulheres com 40 anos ou mais poderão agendar mamografia. Também será possível atualizar a carteira de vacinação e fazer atendimento odontológico.