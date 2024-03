Após receber denúncias sobre irregularidades no canil municipal de Farroupilha, o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) esteve no local nesta terça-feira (26). Ao chegar na Estrada Linha Julieta, no interior do município, os policiais flagraram condições inadequadas de higiene no espaço que abriga 400 cães.