Um acidente no km 134 BR-116, próximo ao bairro Parada Cristal, em Caxias do Sul, deixou um homem ferido no final da tarde desta quinta-feira (7). O motorista de um Monza subia a serra no sentido São Marcos - Caxias quando se envolveu em uma colisão frontal com uma Sportage, que seguia na direção contrária. Ele foi encaminhado ao hospital pela equipe do Samu com lesões graves.