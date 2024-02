A comunidade do bairro Santa Lúcia, em Caxias do Sul, poderá marcar consultas com clínico geral por telefone a partir da próxima quinta-feira (29). Os atendimentos, que ocorrem na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Rua Padre Aquilino Franceschet, estarão disponíveis para moradores de Caxias do Sul maiores de 13 anos.