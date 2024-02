A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Smosp) de Caxias do Sul começou, nesta quinta-feira (1º), uma ação de limpeza e remoção de terra de desmoronamentos nas estradas municipais Vereador Ary Antonio Bergozza, na localidade de Nossa Senhora da Salete, e da Uva e Vinho, na zona sul do município. As duas vias foram recentemente bastante afetadas com as fortes chuvas dos últimos tempos.