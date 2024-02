A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) abriu edital do processo seletivo simplificado para preenchimento de 530 vagas para os cursos de graduação remanescentes da seleção realizada em janeiro. As inscrições ficam abertas de 5 a 15 de fevereiro e devem ser feitas de forma online, na Central do Candidato. Há vagas em Caxias do Sul, São Francisco de Paula e Vacaria, na Serra.