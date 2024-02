Termina na próxima terça-feira (23) o período de inscrições para ingressar nos cursos de graduação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). Na Serra, a instituição disponibiliza vagas em Vacaria, Caxias do Sul e São Francisco de Paula. Há cursos nas áreas de Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Gestão Ambiental e Pedagogia. As inscrições devem ser feitas por meio do site uergs.edu.br/ingresso2024, onde o candidato também encontra o edital. As aulas começam no segundo semestre de 2024.