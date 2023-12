O jornal Pioneiro recebeu o Prêmio Caxias do Sul, em solenidade na noite desta segunda-feira (11) no plenário da Câmara de Vereadores. Proposta pelo vereador Adriano Bressan (PRD), a honraria foi concedida em homenagem aos 75 anos do veículo de comunicação, completados em 4 de novembro. A premiação é concedida pelo Legislativo a pessoas, entidades ou locais que se destacam em serviços prestados à comunidade caxiense nos mais diferentes campos de ação.