Sem interagir com colegas da escolinha e preferindo brincar sozinho na maior parte do tempo, o isolamento de Benjamim Rodrigues Vaccari, dois anos, fez uma professora pensar que ele pudesse ter Transtorno do Espectro Autista (TEA). A dúvida e a demora para começar a falar fizeram com que a família buscasse médicos para entender o que poderia estar acontecendo. A partir de um exame, em meados de agosto deste ano, o menino foi diagnosticado com otite, uma infecção no ouvido, que o impede de ouvir.