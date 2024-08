Ninguém conhece mais o Atlético-GO que o próprio ex-treinador do time. Na última quarta-feira Jair Ventura completou dois meses desde que deixou o Dragão. Depois, o profissional assumiu o Juventude com o desligamento de Roger Machado, que foi para o Inter. Esta é a grande carta da manga do Juventude para superar o adversário da 24ª rodada do Brasileirão.