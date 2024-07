O nome do ex-jogador do Juventude, Yuri Lima, 29 anos, está nas manchetes depois da cantora Iza anunciar o fim do relacionamento com o atual meio-campista do Mirassol - SP. Grávida de seis meses, a cantora publicou um vídeo na noite desta quarta-feira (10), informando que tomou a decisão após descobrir que estava sendo traída pelo atleta.