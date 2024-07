"Uma vitória importante, mas não tem nada decidido", avalia técnico do Juventude após derrotar o Inter

O Juventude venceu o Inter pelo placar de 2 a 1 e largou em vantagem na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi realizado na noite desta quarta-feira no Estádio Beira-Rio. O alviverde fez um jogo seguro e poderia ter saído com uma vantagem ainda maior para o compromisso de volta, sábado (13), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. O time joga por um empate em casa para chegar às oitavas de final. Depois do confronto, o técnico Roger Machado adotou o tom de cautela.