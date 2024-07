Depois de superar o Grêmio no domingo, pelo Brasileirão, o Juventude vira a chave e foca as atenções na Copa do Brasil. Pela terceira fase da competição o adversário será o Inter. E o confronto de ida ocorre nesta quarta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio. E para o goleiro Gabriel Vasconcellos, a goleada de 3 a 0 sobre o Tricolor fortaleceu as expectativas do elenco.