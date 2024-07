O Juventude enfrenta o Inter nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A última vez que as equipes se enfrentaram pelo torneio nacional foi em 1999, quando o alviverde foi campeão da competição. Para ficar com a taça, o time da Serra goleou o Inter por 4 a 0 após um empate em 0 a 0 no Jaconi.