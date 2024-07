A Copa do Brasil é uma competição imprevisível e com muitas surpresas. No formato de mata-mata, o melhor time pode ter uma noite ruim e ficar no meio do caminho. É um torneio que permite o torcedor render-se ao sonho de levantar a taça de campeão. Algo que o Juventude já fez, inclusive escrevendo uma das páginas dessa história no palco onde atuará na noite desta quarta-feira (10), às 21h30min.