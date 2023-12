Um dos destaques na campanha do vice-campeonato gaúcho pelo Caxias, o meia Peninha não conseguiu repetir as atuações na disputa da Série D do Brasileiro o mesmo desempenho. Depois de sofrer uma lesão muscular na coxa em meio ao Gauchão, o atleta retornou aos gramados, mas não conseguiu render o que dele se esperava. E só após a conquista do acesso grená à Terceira Divisão é que veio à tona o real motivo que prejudicou o rendimento do meio-campista na competição nacional: a asma.