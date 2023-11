A Série C do Brasileiro não deverá ter mudança em sua fórmula para 2024. Os clubes chegaram a pedir publicamente a alteração. As equipes defendem um campeonato de pontos corridos como é nas Séries A e B. Porém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já sinalizou que a alteração não deve ser feita na temporada de 2024 devido aos custos.