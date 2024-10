Já tradicional no calendário econômico de Caxias do Sul, o Feirão Quita Dívida prevê renegociar R$ 3,7 milhões até 3 de janeiro de 2025. A ação, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), pretende alcançar 138 mil consumidores que estão inadimplentes no maior município da Serra. O montante visado é 20% maior que o da edição anterior, quando foram recuperados R$ 3.074,986 durante o período de campanha.