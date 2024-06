Caxias do Sul perde 98 postos de trabalho formais no mês de maio, segundo dados do Caged

O impacto da chuva de maio na economia começa a aparecer. Em Caxias do Sul, 98 postos de trabalho foram perdidos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Divulgado nesta quinta-feira (27), o levantamento, que leva em conta as vagas de carteira assinada, demonstra que, dos cinco setores registrados (agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços), apenas um gerou mais empregos do que perdeu: comércio. No total, o município registra 7.602 contratações contra 7,7 mil demissões no período.