Ainda contabilizando os impactos pela condição climática severa que atingiu o Estado, o setor vitivinícola da Serra se mobiliza para incentivar a valorização dos vinhos, espumantes e sucos produzidos pelas empresas gaúchas. Somente na região, dados preliminares do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) indicam perda de 500 hectares de vinhedos, o que representa 200 famílias diretamente afetadas pela chuva e 1,12% do total de área plantada no território gaúcho.