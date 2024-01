A receita parece simples: saber exatamente qual será a renda do mês, calcular despesas fixas e controlar desejos. Não comprometer o limite do cartão de crédito e evitar ao máximo utilizar o cheque especial entram na equação de quem quer manter o orçamento saudável para, quem sabe, ver o mês terminar no azul e poder economizar as sobras em 2024.