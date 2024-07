O Simecs Transforma 2024, evento que propõe o debate a respeito do cenário da indústria no Brasil, será realizado em 13 de agosto, em Caxias do Sul. Promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), o encontro costuma ser realizado próximo ao Dia Nacional da Indústria (25 de maio), mas teve de ser adiado neste ano por conta das chuvas que acometeram o Rio Grande do Sul.