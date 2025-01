Bom Dia! O último dia do mês de janeiro amanhece para todos nós. Janeiro, gratidão! Que possamos seguir em frente de coração aberto. O segundo mês do nosso ano de 2025 já vai despontar. Sejamos peregrinos da esperança. Feliz dia!

Parece até instintivo, mas estamos sempre inclinados a devolver à altura do que recebemos. Não deveria ser assim, mas o humano permite a presença da vingança em sua vida. Não deixamos de dar o troco. A vida sai perdendo quando abandonamos o amor e deixamos que o ódio adentre em nosso coração.

O amor deveria ser o jeito natural de viver. Porém, a vida nos coloca diante de situações em que a vontade de revidar parece tentadora. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o verdadeiro triunfo não está em devolver na mesma moeda, mas em mostrar que seguimos em frente, sem deixar que a amargura nos prenda ao passado.

Responder a injustiças com ressentimento não apaga as dores vividas, apenas nos mantém presos ao que já deveria ter ficado para trás. A grandeza está em elevar-se acima das ofensas, não em alimentar o ciclo delas. Dar a volta por cima não é fingir que nada aconteceu, mas transformar a dor em aprendizado. É usar cada experiência como um degrau para se tornar alguém ainda mais forte e consciente de quem se é.

Algumas coisas se resolvem no tempo, outras perdem a importância quando decidimos olhar para frente. Escolher a leveza em vez do rancor é um ato de inteligência emocional, de quem entende que a verdadeira vitória não está no confronto, mas na capacidade de seguir em frente sem carregar pesos desnecessários.