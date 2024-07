Guimarães Rosa, um canceriano genial

Uma amiga comenta sua dificuldade em avançar no romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. Sabe da importância do livro e do autor, ambos imensos na literatura brasileira, e de reverência obrigatória, portanto, por parte de quem ama o conhecimento, como ela. Ah, mas aquela linguagem estranha, com aquela prosódia e aqueles neologismos... Custava facilitar, ó Rosa? Custava, sim. Nonada de portas abertas para adentrar aonde reside o demasiado mistério do existir. Carece de haver alguma travessia, pois não.