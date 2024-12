Bairro-cidade Parque Samuara, em Caxias, obtém licença de instalação da Fepam

Projeção de como será o Parque Samuara. Samuara Empreendimentos Imobiliários S/A / Divulgação

O bairro-cidade Parque Samuara recebeu licença de instalação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O documento foi emitido na sexta-feira (29) e autoriza a instalação da infraestrutura e a construção das unidades habitacionais do loteamento, conforme projeto urbanístico aprovado pela prefeitura. É um passo importante para o empreendimento, considerado um dos maiores projetos imobiliários do país e que promete transformar a dinâmica da região.

Segundo a licença, deverão ser preservadas as Áreas de Preservação Permanente (APPs). É vedada a descaracterização, a edificação e o parcelamento do solo nas APPs. A mata ciliar dos cursos hídricos também deverá ser preservada. O documento exige, ainda, que seja realizado o monitoramento bimestral da fauna silvestre em toda a área do empreendimento.

— A licença ambiental tem como objetivo garantir que as atividades propostas sejam executadas de acordo com as normas e regulamentos ambientais vigentes, minimizando seus impactos sobre o meio ambiente. Além disso, ela visa assegurar a proteção da fauna, da flora, e das áreas de preservação permanente, estabelecendo uma série de condições e restrições para mitigar possíveis danos ecológicos — explica o presidente da Fepam, Renato Chagas.

A implantação do empreendimento está condicionada à realização de ações de compensação ambiental, como a Reposição Florestal Obrigatória.

Projeto urbanístico

Com uma área inicial de 77 hectares, a primeira etapa do projeto de 375 hectares marca o início da concretização de um projeto de urbanismo concebido ainda em 1957 pelo empresário e investidor Guido Oscar Horn.

Quando comprou os mais de 400 hectares do que hoje é o bairro Samuara, ele idealizou uma nova centralidade urbana com assinatura dos urbanistas Ubatuba de Faria e Lucio Costa. Foram edificados na década de 1960 o Samuara Hotel, o Colégio Cabrini (atual Campus 8 da UCS), o lago artificial e a estação de tratamento de água.

O master plan prevê a convivência, segurança e bem-estar com áreas verdes, espaços de lazer, ciclovias, infraestrutura de esportes e uso misto priorizando o pedestre, além de tecnologias sustentáveis.

— Este projeto reflete nosso compromisso com o futuro de Caxias do Sul. Buscamos um crescimento responsável e sustentável, preservando a natureza, a identidade da região e entregando qualidade de vida às pessoas que aqui escolherem viver. Este sempre foi o sonho do meu pai — destaca Maria Lucia Horn Sehbe, CEO da Samuara Empreendimentos Imobiliários S/A.

Lançamento em 2025

O bairro planejado é um projeto realizado em parceria com a ANC Urbanizadora. Segundo o CEO da ANC, Luciano de Castilhos, o empreendimento "irá criar um núcleo urbano nas melhores práticas de sustentabilidade e deixará um legado que vai inspirar a própria cidade a se repensar".