País convidado de honra do Festuris Gramado, República Dominicana quer atrair mais brasileiros

Pela primeira vez no Festuris, o vice-ministro do Turismo da República Dominicana, Roberto Henríquez, representa o país convidado de honra da edição deste ano do Festuris. Na tarde desta quinta-feira (7), ele conferia os últimos preparativos para a abertura do evento no Serra Park. Antes mesmo de a feira começar, já garantiu que voltará nas próximas.