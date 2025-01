Empresa caxiense de utilidades para a casa tem crescimento de 38% em 2024

<Ou> apostou em ampliação do portfólio, com novas matérias-primas, como bambu e vidro. Ou / Divulgação

Marca caxiense de utilidades para a casa, a <Ou> fechou 2024 com um resultado animador: aumento de 38% no faturamento. Um dos fatores que contribuiu para o bom desempenho foi a procura pelo e-commerce.

O número de pedidos no site próprio subiu 70%, refletindo em 109% de crescimento da receita. As vendas via e-commerce e marketplaces parceiros saltaram 172%.

Ampliação do portfólio, com novas matérias-primas, como bambu e vidro, também influenciou no balanço positivo do ano passado, representando cerca de 10% da receita.

Além disso, a <Ou> atribui a eficiência operacional proporcionada pelo investimento em estrutura como fundamental para os resultados de 2024. A área fabril passou de 10 mil metros quadrados para 33 mil metros quadrados e o centro de logística foi automatizado.

Para esse ano, a empresa almeja um crescimento global de receita de 35% frente a 2024, além da consolidação da marca. Para isso, irá focar em lançamentos.

A <Ou> também aposta na participação na Apas Show neste ano, em São Paulo, para ampliar mercados. A Apas Show é um evento de bebidas e alimentos e feira supermercadista.

Mais de 30 anos

Com uma equipe de 400 colaboradores, a <Ou> tem mais de 800 itens no mercado. A empresa nascida há 31 anos no porão de 45 metros quadrados da casa da família, no bairro Nossa Senhora da Saúde, hoje tem uma base de mais de dois mil clientes ativos em diversos pontos de venda como lojas de departamento e supermercados.