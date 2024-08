A Unicred Integração abre mais uma agência em Caxias do Sul. A 20ª unidade da cooperativa de crédito será inaugurada nesta sexta-feira, no Pharos (Rua Santos Dumont, 1.285, sala 18, no bairro Exposição). Com 184 metros quadrados, o espaço conta com salas para reuniões e consultoria financeira.