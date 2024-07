Escritório da Serra abre unidade na capital nacional do agronegócio

No mercado há 50 anos, a Dupont Spiller Fadanelli (DSF) Advogados, acabar de abrir uma unidade em Sorriso. O município, localizado no Estado de Mato Grosso, é a capital nacional do agronegócio. O novo escritório conta com cinco advogados para atender à microrregião de Alto Teles Pires, com foco em Sorriso, Lucas do Rio Verde e Sinop.