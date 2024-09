Os bárbaros e os civilizados (Parte 2)

Hoje no mundo há um tipo de barbarismo óbvio promovido por grupos grotescos como o Talibã. Recentemente, estabeleceram uma nova lei no Afeganistão proibindo que as vozes das mulheres sejam ouvidas em público porque são consideradas “instrumentos potenciais de vício”. Além disso, elas também não podem cantar nem ler em voz alta sequer dentro de suas próprias casas. Nada surpreendente numa cultura onde imperam chibatadas e a lei do apedrejamento até a morte em praça pública contra mulheres que infringirem algum tipo de código de conduta “moral”.