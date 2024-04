A possível extinção do estacionamento oblíquo do canteiro da Avenida Brasil no bairro Boqueirão, em Passo Fundo, será tema de uma reunião marcada às 15h desta quarta-feira (24). A modificação do espaço para automóveis, que compreende a Praça Antônio Moretti, causou incômodo aos moradores do bairro. O impasse deve ser discutido durante a tarde.