Por volta das 15h desta quinta-feira (28), um homem morreu ao ser atropelado por um caminhão na RS-324, entre os municípios de Passo Fundo e Marau, no norte do RS. O acidente aconteceu no Km 192 da rodovia, e a vítima foi identificada como Anderson Augusto Ribeiro, de 41 anos, natural de Passo Fundo.