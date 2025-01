A Polícia Federal incinerou em Passo Fundo, nesta quinta-feira (16), cerca de 200 quilos de drogas apreendidas na região norte do Estado.

A queima de cocaína e pasta base de maconha teve o apoio da Vigilância Sanitária do município e ocorreu na empresa Be8 Energy, que apoia a ação.

Com esta incineração, são mais de 78 toneladas de drogas destruídas pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul nos últimos oito anos.