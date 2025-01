Polícia combate esquema de tráfico de drogas que funcionava de dentro da cadeia no Noroeste do RS

Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Cruz Alta, no Noroeste do Estado, realizou na manhã desta quinta-feira (30), uma operação contra uma rede de tráfico de drogas que operava de dentro do Presídio Estadual de Cruz Alta. O esquema era comandado por detentos, que também coordenavam ações criminosas fora do presídio, com distribuição de drogas nas ruas. Mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra oito suspeitos. Cinco deles já estavam presos, um cumpria prisão domiciliar e outro utilizava tornozeleira eletrônica. O nome dos suspeitos não foi divulgado.