Professor é preso por suspeita de estupro de vulnerável e importunação sexual em Marau

Em 10 dias, o inquérito deverá ser encaminhado à Justiça. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Marau, no norte do estado, prendeu um professor de 34 anos na tarde desta segunda-feira (2) na região do Parque de Rodeios. O homem é suspeito de estupro de vulneráveis e importunar sexualmente alunos em instituições que trabalhou.

Conforme o delegado Norberto Rodrigues as primeiras informações chegaram à policia há cerca de 90 dias. A partir dos dados obtidos a investigação teve início. Descobriu-se que ele teria praticado atos de importunação sexual contra crianças e adolescentes de instituições de ensino em que trabalhou. Estes atos teriam ocorrido fora do horário e ambiente escolar.

O suspeito, segundo apurado pela investigação até o momento, teria conseguido ficar sozinho com as vítimas, todos meninos. Ainda segundo o delegado, "há indícios contundentes do comportamento sexualizado" do investigado.

Com os dados apurados a Polícia Civil prendeu o suspeito na região do Parque de Rodeios. Ele foi encaminhado ao Presídio de Passo Fundo. A investigação do caso seguirá e, em 10 dias, o inquérito deverá ser encaminhado à Justiça.

A Polícia Civil de Marau aponta que com essa prisão famílias de mais vítimas podem procurar as autoridades para relatar outros episódios.