Policiais e motorista são indiciados por briga de trânsito em Lagoa Vermelha

Três homens, incluindo dois policiais militares , foram indiciados por lesão corporal após uma briga de trânsito no dia 11 de setembro em Lagoa Vermelha, norte do Estado.

Segundo relato da esposa de um dos envolvidos, Tainara da Silva Padilha, 31 anos, a briga começou quando seu marido, ao tentar estacionar em frente a uma loja, foi impedido por outro condutor que teria ocupado o espaço . Eles começaram a discutir e a confusão escalou rapidamente para uma briga com agressões físicas no meio da rua.

Em um dos vídeos que circulou nas redes sociais é possível ver o momento em que um policial militar que estava de folga utiliza o cassetete para agredir o civil com quem discutia . Outro registro exibe o civil chutando a cabeça do policial de folga durante a briga.

Segundo o comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) Nordeste, coronel Luiz Fernando Becker, um inquérito policial militar (IPM) foi aberto após o fato para apurar a conduta dos agentes envolvidos. Concluída a investigação, os dois policiais foram indiciados por lesão corporal .

Conforme a delegada de Lagoa Vermelha, Alexandra Ferreira, a Polícia Civil emitiu um termo circunstanciado , que foi remetido à Justiça sobre a conduta do motorista, já que a dos militares, ainda que um deles estivesse de folga, estava sob apuração da Brigada Militar. Ele também foi indiciado por lesão corporal .

O policial que estava de folga, o colega que permitiu o uso do cassetete e o civil que agrediu o militar estão sob análise da Justiça. O inquérito seguirá para a Justiça Militar, que encaminhará a parte referente ao civil para a Justiça comum.

As penalidades para os envolvidos dependem do julgamento em ambas as esferas judiciais.